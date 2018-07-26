Три белорусских футбольных клуба проведут матчи квалификации Лиги Европы

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сразу три белорусских футбольных клуба проведут сегодня первые поединки 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Солигорске местный "Шахтер" в 20.30 начнет свою встречу с польским клубом "Лех" из Познани. Брестское "Динамо" в 20.45 на поле ОСК "Брестский" сыграет с греческим "Атромитосом". Эти матчи будут показаны в прямом эфире - трансляция из Солигорска на телеканале "Беларусь 2", из Бреста - на "Беларусь 5".

Минское "Динамо" свой сегодняшний поединок проведет в гостях у словацкого клуба "Дунайска Стреда".

Ответные встречи белорусские команды сыграют 2 августа.

Накануне борисовский БАТЭ в домашнем матче 2-го раунда Лиги чемпионов сыграл вничью с финским ХИКом - 0:0. Повторный поединок состоится 1 августа в Хельсинки.-0-