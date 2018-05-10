Три белорусских теннисиста вышли в четвертьфинал турнира в Узбекистане

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В четвертьфинале одиночного разряда теннисного турнира категории "Челленджер" в узбекском Карши сыграют сразу три белоруса, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Один из поединков за выход в полуфинал будет чисто белорусским - Владимир Игнатик, занимающий 225-е место в мировом рейтинге, встретится с Сергеем Бетовым, у которого 873-я позиция. Еще один белорус Егор Герасимов (236-й номер рейтинга АТР) будет соперничать с южноафриканским теннисистом Ллойдом Харрисом (231).
Турнир в Карши, призовой фонд которого составляет $75 тыс., завершится 12 мая.-0-
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