Три экипажа "МАЗ-СПОРТавто" вошли в топ-10 очередного этапа "Дакара"

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три экипажа белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" вошли в десятку сильнейших одного из самых протяженных в ходе гонки - 12-го этапа "Дакара", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На спецучастке в 523 км Сергей Вязович, победивший днем ранее, занял шестое место. Первым на финише оказался голландец Тон ван Генугтен на Iveco - 7 часов 2 мин. 36 сек. Сергей Вязович отстал от победителя на 26 мин. 20 сек. Восьмым завершил этап Алексей Вишневский - +35 мин. Десятая позиция у Александра Василевского - +39 мин.

В генеральной квалификации на первую строку вернулся россиянин Эдуард Николаев на КамАЗе, который опережает аргентинца Федерико Виллагру. Третье место у Сергея Вязовича с отставанием 3 часа 26 мин. 14 сек. Позиции белоруса в общем зачете надежные. Занимающий четвертое место Айрат Мардеев на КамАЗе уступает Вязовчиу около двух часов.

Победитель общего зачета в классе грузовиков определится на заключительных 13 и 14 этапах между городами Сан-Хуан и Кордобой, где финиширует ралли-рейд.

Белорусские гонщики участвуют в ралли-рейде "Дакар" в седьмой раз. Владельцем команды выступает Минский автозавод, техническим партнером - телеком-оператор velcom. Марафон в этом году проходит по территории трех стран - Перу, Боливии и Аргентины.-0-