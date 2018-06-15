Три матча пройдут на футбольном чемпионате мира в России

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по футболу в России сегодня состоятся три матча первого тура предварительного этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе А футболисты Уругвая в Екатеринбурге в 15.00 встретятся с командой Египта. Болельщики ожидают противостояния лидеров атак двух команд - уругвайца Луиса Суареса из "Барселоны" и египтянина Мохамеда Салаха из "Ливерпуля". Накануне в стартовом поединке этой группы хозяева мирового первенства россияне разгромили футболистов Саудовской Аравии со счетом 5:0.

В квартете В сборные Ирана и Марокко в 18.00 начнут свою встречу в Санкт-Петербурге. Заключительный матч сегодняшнего игрового дня начнется в 21.00 в Сочи. Там действующий чемпион Европы сборная Португалии с лучшим бомбардиром Лиги чемпионов Криштиану Роналду из мадридского "Реала" сыграет с одной из сильнейших дружин планеты Испанией, в которой накануне старта мирового первенства Фернандо Йерро сменил на посту главного тренера Хулена Лопотеги. -0-