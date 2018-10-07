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Три медали завоевали белорусские атлеты на этапе КМ по прыжкам на батуте в Португалии

Спорт 07.10.2018 | 09:39

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три медали завоевали белорусские спортсмены на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в португальском Лоле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Владислав Гончаров уверенно победил в индивидуальных прыжках. Арбитры оценили его выступление в 62,125 балла. Владиславу Гончарову удалось опередить принципиального соперника из Китая Гао Лея - 61,715 балла. Бронзовую награду завоевал другой представитель Беларуси Олег Рябцев (61,270).

В синхронных прыжках Владислав Гончаров и Олег Рябцев выиграли квалификацию, а в финале заняли второе место (50,850), уступив лишь японцам Даики Киши и Риесуке Сакаи (52,400). Белоруска Ангелина Хотян и Валентина Богомолова в синхронных прыжках заняли 12-е место.

В Лоле белорусская команда выступила не в оптимальном составе. В женских соревнованиях не было лидеров сборной. Не смогла приехать на этап Кубка мира главный тренер Ольга Власова, которая отправилась на Юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айрес.-0-

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Теги
Кубок мира, Португалия, спортивная гимнастика
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