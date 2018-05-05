Три медали завоевали белорусские школьники в первый день Всемирной летней гимназиады в Марокко

5 мая, Марракеш /Светлана Пекарь - БЕЛТА/. Три медали завоевали белорусские школьники 4 мая - в первый день Всемирной летней гимназиады, которая проходит 3-9 мая в Марокко. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил глава спортивной делегации, директор Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов Виталий Стригельский.

"Старт гимназиады дали пять видов спорта из семи, в которых мы принимаем участие: это бокс, легкая атлетика, фехтование, художественная гимнастика и теннис. Дети выступили неплохо. Итог первого дня соревнований - три медали: серебряная и две бронзовые", - сказал Виталий Стригельский.

Серебряную медаль Всемирной гимназиады завоевала учащаяся Витебского государственного училища олимпийского резерва Елизавета Дорц в толкании ядра, первое место у китаянки, третье - у школьницы из Турции. Белорусская спортсменка не только показала второй результат на соревновании, но и установила высшее национальное достижение Беларуси в этом виде спорта среди девушек до 18 лет. "До этого наивысшим национальным достижением в толкании ядра среди девушек был также Лизин результат - 16,55. Она его установила в Стамбуле во время зимнего сезона, - проинформировал тренер белорусской сборной по легкой атлетике Игорь Воронцов. - Комиссией Федерации легкой атлетики он был зарегистрирован. В Марокко Лиза установила новый рекорд - 16,64. Я как тренер ее результатом очень доволен".

Елизавета Дорц

Елизавета Дорц (слева)

Бронзовая медаль по метанию копья теперь в копилке учащегося Брестского государственного училища олимпийского резерва Максима Манчака. "С достойным результатом Максим занял третье место. На первом месте турецкий атлет, второй - бразилец. У нас впереди первенство Европы. Гимназиада помогает нам выявлять какие-либо недостатки. До первенства мы успеем все их устранить", - подчеркнул Игорь Воронцов.

Максим Манчак

Максим Манчак (справа)

Бронзовая медаль по результатам упорной борьбы досталась 15-летней столичной школьнице Екатерине Рогочевской в дисциплине "женская сабля" (фехтование). "Катя - молодец, хотя могла лучше. В этом виде спорта сложно что-то прогнозировать, он достаточно субъективен. Многое зависит от судьи, как он увидит и как решит", - отметил тренер белорусской сборной по фехтованию Артем Карабинский.

В настольном теннисе белорусы вышли в личном зачете в 1/4 финала, в парном зачете - в 1/2 финала. В художественной гимнастике - в личном зачете и в командном спортсменки вышли в финал. У белорусских боксеров продолжаются соревнования, пока в копилке этого вида спорта медалей нет.

Всемирная летняя гимназиада проходит 3-9 мая в городах Марракеш и Касабланка (Марокко). В ней принимают участие более 3 тыс. спортсменов из 59 стран, среди которых Англия, Бразилия, Египет, Индия, Китай, Россия, США, Турция, Украина, Франция. В программу включены 18 видов спорта: стрельба из лука, легкая атлетика, шахматы, фехтование, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, аэробика, дзюдо, карате, плавание, теннис, борьба, в числе новых - бокс, велоспорт, гольф, петанк, серфинг, таэквондо.

Беларусь на соревнованиях представляют 42 школьника. Они состязаются в семи видах спорта: в фехтовании, вольной борьбе, легкой атлетике, теннисе, боксе, художественной гимнастике и плавании.-0-