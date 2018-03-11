Три награды завоевали белорусские атлеты на Кубке Европы по легкоатлетическим метаниями в Португалии

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три награды завоевали белорусские атлеты на Кубке Европы по легкоатлетическим метаниям в португальской Лейрии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Наиболее значимого успеха добилась белоруска Алена Дубицкая, которая в толкании ядра с результатом 18 м 47 см заняла второе место. Победительницей стала известная венгерская спортсменка Анита Мартон - 19 м 12 см.
Серебряную медаль в метании диска среди атлетов до 23-х лет (молодежная категория) завоевал белорус Виктор Трус, который уже в первой попытке отправил снаряд на 58 м 66 см. Превзойти его смог лишь представитель Хорватии Мартин Маркович - 63 м 24 см.
Третью награду в копилку белорусской команды принесла Анна Тарасюк. В метании копья среди спортсменок до 23-х лет она заняла второе место - 56 м 48 см. На верхнюю ступень пьедстала почета поднялась Эда Тугсуз из Турции - 60 м 92 см.
В одном из самых престижных видов программы в метании молота у мужчин победил поляк Павел Файдек - 77 м 30 см. Белорус Павел Борейша с результатом 74 м 04 см разместился на седьмой строке итогового протокола.
Кубок Европы по метаниям в Лейрии завершится 11 марта. Одним из самых интересных видов программы для белорусских болельщиков станет метание молота у женщин, где выступит один из фаворитов турнира белоруска Анна Малыщик.-0-
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