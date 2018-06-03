Три награды завоевали белорусские атлеты на первом этапе КМ по академической гребле в Белграде

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три награды завоевали белорусские атлеты на первом этапе Кубка мира по академической гребле в Белграде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В третий день турнира в столице Сербии на третью ступень пьедестала почета поднялись два белорусских экипажа. Мужская четверка распашная без рулевого в составе Вадима Лялина, Дмитрия Выберанца, Игоря Пашевича и Николая Шарлапа заняли третье место. Выше белорусов оказались лишь два квартета из Нидерландов, занявшие первое и второе места.
Экипаж мужской двойки распашной в составе Сергея Володько и Дмитрия Фурмана также стал бронзовым призером. Первое место заняли хорваты, серебряные призеры - чехи.
Как сообщалось, золотую награду в одиночке лодок легкого веса заняла белоруска Елена Фурман. В олимпийском классе лодок в двойках парных белоруски Татьяна Кухта, Екатерина Карстен и Кристина Староселец, Татьяна Климович вышли в финал, однако не вошли в число призеров, заняв пятую и шестую позиции соответственно.
В медальном зачете соревнований белорусская команда с тремя наградами заняла девятое место. Победили гребцы из Нидерландов, которые в Белграде завоевали 10 медалей - семь золотых, две серебряные и одну бронзу.
Следующие этапы Кубка мира по академической гребле состоятся 21-24 июня в Линце и 13-15 июля в Люцерне.-0-
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