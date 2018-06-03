Три награды завоевали белорусские атлеты на первом этапе КМ по академической гребле в Белграде

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три награды завоевали белорусские атлеты на первом этапе Кубка мира по академической гребле в Белграде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В третий день турнира в столице Сербии на третью ступень пьедестала почета поднялись два белорусских экипажа. Мужская четверка распашная без рулевого в составе Вадима Лялина, Дмитрия Выберанца, Игоря Пашевича и Николая Шарлапа заняли третье место. Выше белорусов оказались лишь два квартета из Нидерландов, занявшие первое и второе места.

Экипаж мужской двойки распашной в составе Сергея Володько и Дмитрия Фурмана также стал бронзовым призером. Первое место заняли хорваты, серебряные призеры - чехи.

Как сообщалось, золотую награду в одиночке лодок легкого веса заняла белоруска Елена Фурман. В олимпийском классе лодок в двойках парных белоруски Татьяна Кухта, Екатерина Карстен и Кристина Староселец, Татьяна Климович вышли в финал, однако не вошли в число призеров, заняв пятую и шестую позиции соответственно.

Белоруска Елена Фурман завоевала золотую награду на этапе КМ по академической гребле В решающем заезде среди лодок легкого веса (не олимпийский класс) белоруска одержала уверенную победу - 7 мин. 46,15 сек.

В медальном зачете соревнований белорусская команда с тремя наградами заняла девятое место. Победили гребцы из Нидерландов, которые в Белграде завоевали 10 медалей - семь золотых, две серебряные и одну бронзу.

Следующие этапы Кубка мира по академической гребле состоятся 21-24 июня в Линце и 13-15 июля в Люцерне.-0-