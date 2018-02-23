Три российских клуба узнают соперников по 1/8 финала футбольной Лиги Европы

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне сегодня пройдет жеребьевка пар 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В борьбе за выход в четвертьфинал будут участвовать 3 представителя России. Это московский ЦСКА, который тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко, нынешний лидер российского чемпионата московский "Локомотив" и "Зенит" из Санкт-Петербурга. В 1/16 финала армейцы победили по сумме двух встреч сербскую "Црвену Звезду" из Белграда - 0:0 (в гостях) и 1:0 (дома), зенитовцы переиграли шотландский "Селтик" из Глазго - 0:1 (в гостях) и 3:0 (дома), железнодорожники дважды победили французскую "Ниццу" - 3:2 (в гостях) и 1:0 (дома). Чемпион России московский "Спартак" сошел с дистанции, уступив по итогам двух поединков испанскому "Атлетику" из Бильбао - 1:3 (дома) и 2:1 (в гостях).

Футболисты киевского "Динамо", которых тренирует белорус Александр Хацкевич, дважды сыграли вничью с греческим АЕКом - 1:1 (в гостях) и 0:0 (дома) и за счет гола, забитого на выезде, пробились в 1/8 финала.

На этой стадии выступят также испанские "Атлетико" (Мадрид) и "Атлетик" (Бильбао), французские "Лион" и "Марсель", итальянские "Лацио" (Рим) и "Милан", немецкие "Боруссия" (Дортмунд) и "Лейпциг", английский "Арсенал" (Лондон), чешская "Виктория" (Пльзень), австрийский "Зальцбург" и португальский "Спортинг" (Лиссабон).

Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 8 и 15 марта.-0-