Триумфом белорусских теннисистов завершился юниорский турнир в Пинске

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты успешно выступили на международном юношеском турнире (U-16) под эгидой Европейской теннисной федерации Pinsk Open 2018, завоевав награды во всех четырех номинациях у юношей и девушек, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На кортах городского парка отдыха в Пинске в женском одиночном разряде победительницей стала белоруска Кристина Дмитрук, обыгравшая в решающем поединке украинскую теннисистку Анастасию Соболеву (7:5, 6:0). Белоруски Анна Виноградова и Дарья Бутько уступили в своих полуфиналах и разделили 3-4-е итоговые места. В мужском одиночном разряде на таких же позициях финишировали белорусы Михаил Малахович и Данила Мороз. Победителем здесь стал поляк Марцел Камровски.

В мужском парном разряде первенствовал белорусский дуэт Даниил Остапенков / Ярослав Храмогин, у девушек не было равных белорусско-украинскому тандему Анна Виноградова / Анастасия Соболева.

Всего в пинском турнире, который проводился уже не в первый раз, приняли участие более 100 юных теннисистов из Беларуси, Украины, Польши, Финляндии и России.-0-