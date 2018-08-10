Центр по прыжкам на батуте в Витебске планируют открыть в феврале-марте 2019 года

10 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Центр по прыжкам на батуте в Витебске планируется открыть в феврале-марте 2019 года, сообщил журналистам председатель областного Совета депутатов Владимир Терентьев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Центр по прыжкам на батуте в Витебске планируем открыть в феврале-марте 2019 года, в котором будет установлено современное оборудование и созданы отличные условия для спортсменов. В нашем регионе уже подготовлена и подрастает достойная плеяда батутистов, в будущем им будет где оттачивать свое мастерство", - сказал Владимир Терентьев, возглавляющий также представительство Национального олимпийского комитета в Витебской области.

Председатель Витебского областного Совета депутатов, председатель представительства Национального олимпийского комитета Беларуси в Витебской области Владимир Терентьев вручает почетную грамоту Национального собрания Ольге Власовой

О витебской школе батута известно во всем мире. Ее воспитанник Владислав Гончаров стал олимпийским чемпионом в 2016 году и постоянно подтверждает свой высокий уровень на различных международных первенствах. Но пока что местные спортсмены тренируются на базе СШ №45.

Не исключено, что новому центру присвоят имя бывшего главного тренера национальной сборной по прыжкам на батуте, мастера спорта СССР, заслуженного тренера Беларуси Валерия Вагеля. Первый турнир, проведенный в зале, будет посвящен его памяти.

Председатель Витебского областного Совета депутатов, председатель представительства Национального олимпийского комитета Беларуси в Витебской области Владимир Терентьев вручает почетную грамоту Витебского областного Совета депутатов мастеру спорта международного класса Екатерине Ершовой

Предполагается, что центр в первую очередь станет базой для тренировок национальной команды Беларуси. А зал СДЮШОР №1 Витебска в СШ №45 предоставят тем, кто только приходит в этот спорт.

Владислав Гончаров в беседе с журналистами рассказал, что сейчас готовится к Кубку мира, а решающим соревнованием в этом году станет чемпионат мира, который пройдет в ноябре в Санкт-Петербурге. "Думаю, что после открытия центра в Витебске часть подготовки перенесется в северный регион, потому что условия будут созданы хорошие, но подготовка непосредственно к чемпионатам и кубкам мира будет проходить в центре олимпийской подготовки "Стайки", - отметил спортсмен.

Почетными грамотами Национального собрания Республики Беларусь награждены главный тренер Национальной команды по прыжкам на батуте Ольга Власова и олимпийский чемпион Владислав Гончаров

Сегодня на встрече в облисполкоме руководства представительства НОК в Витебской области с членами и тренерами сборной Беларуси по прыжкам на батуте обсуждаются вопросы дальнейшего развития этого вида спорта в регионе.-0-

Фото Александра Хитрова