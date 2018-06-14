Церемония официального открытия ЧМ-2018 по футболу состоялась в Москве

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония официального открытия чемпионата мира по футболу-2018 прошла в Москве на стадионе "Лужники", передает корреспондент БЕЛТА.
Церемония началась в 17.30 по московскому времени и оказалась на удивление короткой - всего 15 минут. Главными звездами открытия стали чемпион мира 1994 и 2002 годов бразилец Роналду, российская оперная исполнительница Аида Гарифуллина и британский певец Робби Уильямс.
На стадионе присутствует Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава белорусского государства прибыл на церемонию и матч открытия ЧМ по футболу по приглашению Президента России Владимира Путина, который также находится в "Лужниках". Кроме того, на открытие чемпионата прибыли главы государств и правительств Азербайджана, Армении, Боливии, Казахстана, Кыргызстана, Ливана, Молдовы, Панамы, Парагвая, Руанды, Таджикистана, Узбекистана и другие почетные гости.
После завершения шоу начнется матч открытия ЧМ между сборными России и Саудовской Аравии.
Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Кроме Москвы матчи мирового первенства пройдут еще в 10 российских городах: Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске.-0-
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