Церемония открытия обновленного стадиона "Динамо" состоится в Минске

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония открытия обновленного стадиона "Динамо" состоится сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Организаторы подготовили масштабную и насыщенную музыкально-спортивную программу. Перед зрителями выступят известные белорусские исполнители, среди которых Анатолий Ярмоленко, ТЕО, Анна Благова, Виктория Алешко, а также образцово-показательный оркестр Министерства обороны Беларуси, Государственный ансамбль танца Беларуси и другие творческие коллективы.

Спортивная программа обещает стать не менее насыщенной. Легкоатлетическая эстафета среди юных воспитанников спортивных школ со всех регионов страны позволит проявить себя многим юношам и девушкам, кандидатам на участие в чемпионате Европы 2018 года и Юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе. Символический старт забегу дадут президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ и олимпийская чемпионка в беге на 100 м Юлия Нестеренко.

Украшением открытия "Динамо" станет футбольный матч сборной команд минского и брестского "Динамо" со сборной клубов чемпионата Беларуси. На новый газон главной арены страны выйдут Александр Глеб, Максим Бордачев, Денис Щербицкий, Михаил Гордейчук. Комментатором матча выступит известный белорусский журналист Владимир Новицкий.

Завершит торжественные мероприятия открытия красочный фейерверк.

Церемонию открытия минского стадиона "Динамо" болельщики смогут увидеть в прямом эфире спортивного телеканала "Беларусь 5" в 19.00. Комментировать трансляцию будут Сергей Мацкевич и Павел Баранов.-0-