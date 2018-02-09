Церемония открытия Олимпиады-2018 прошла под лозунгом "За мир во всем мире"

9 февраля, Пхенчхан /БЕЛТА - ТАСС/. Церемония открытия Игр-2018 прошла на Олимпийском стадионе в Пхенчхане под лозунгом "За мир во всем мире" и при аншлаге.

Проведение мероприятия осложняла холодная погода и высокая влажность. Зрителям организаторы раздавали теплые пледы и даже шапки.

Церемония открылась фейерверком вокруг стадиона, одна из вспышек превратилась в слово Welcome. Первым на сцене появился белый тигр Сухоран - его в виде куклы на палках-каркасах вынесли дети.

Согласно сюжету церемонии, три мальчика и две девочки отправились вместе с тигром в далекое путешествие, затем они нашли таинственную пещеру и волшебную фреску. Дальше волшебные провожатые приводят детей в мир сказки, где они встречают синих драконов, причудливых бабочек, черных змей, кабанов. Путешествие сопровождалось исполнением народных танцев. Зрителей познакомили с богатым историческим наследием Республики Корея: под звуки барабанов и флейт друг друга сменяли древние храмы и монастыри, знаменитая крепость Хвасон. Костюмы участников церемонии воссоздавали цвета национального флага Республики Корея - белый, синий и красный. Центральная эмблема флага отражает взгляды на вселенную как на единое целое, взаимодействие противоположных энергий инь и ян. Четыре элемента вокруг символизируют землю, огонь, воздух и воду.

После этого флаг Республики Корея на арену вынесли восемь известных местных спортсменов. Флаг был поднят под гимн страны, который исполнили дети из мультинациональных местных семей. Парад стран открыла сборная Греции. Остальные страны шли в алфавитном порядке, но при определении очередности организаторы руководствовались южнокорейским алфавитом.

Символично, что на церемонии прозвучала песня Джона Леннона "Imagine" ("Представь себе") о мире во всем мире. Под звуки песни далекое путешествие детей по свету завершилось в сегодняшнем дне. Участники церемонии зажгли свечи, символизирующие уют семейного очага, а затем выстроились в образы голубей мира.

Сценаристы церемонии сделали ставку на передовые технологии, перед зрителями предстали образы оцифрованного мира - 120 дверей в будущее. С помощью цифровых технологий арена трансформировалась в медиацентр, который образно передал во все уголки Земли главный смысловой посыл этих Игр - мир во всем мире.

Честь зажечь олимпийский огонь выпала фигуристке Ким Ён А - олимпийской чемпионке 2010 года, серебряному призеру Олимпиады-2014 в Сочи. Тема новых технологий продолжилась и при зажжении олимпийского огня - это было сделано с помощью телескопического факела.

Всего в зимней Олимпиаде-2018 примут участие более 2,5 тыс. спортсменов из 92 стран. Будет разыграно 102 комплекта наград. Первые чемпионы и призеры нынешних Игр определятся в субботу, 10 февраля. В составе белорусской команды в Пхенчхане выступят 32 атлета, которые будут соревноваться за медали в 6 видах спорта. Самым опытным в составе белорусской сборной является лыжник Сергей Долидович, который в седьмой раз примет старт на Олимпийских играх.

Церемония закрытия Олимпийских игр - 2018 состоится 25 февраля. -0-

Фото Синьхуа-БЕЛТА