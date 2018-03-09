Церемония открытия Паралимпийских игр началась в Пхенчхане

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония открытия XII Паралимпийских игр началась в Пхенчхане (Республика Корея), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортивно-развлекательное шоу проходит на олимпийском стадионе, где в феврале состоялись церемонии открытия и закрытия XXIII зимних Олимпийских игр. Тема открытия Паралимпийских игр - "Эмоции двигают нами".

Знаменосцем Паралимпийской сборной Беларуси будет многократная чемпионка и призер Паралимпиад и чемпионатов мира Людмила Волчек, капитаном команды станет еще один титулованный паралимпиец Дмитрий Лобан. Кроме опытных атлетов, которые будут бороться за награды, в составе белорусской дружины 6 дебютантов Паралимпийских игр.

Беларусь на зимней Паралимпиаде-2018 представят 15 спортсменов, знаменосцем будет Людмила Волчек Знаменосцем Паралимпийской сборной Беларуси на церемонии открытия 9 марта будет многократная чемпионка и призер Паралимпиад и чемпионатов мира Людмила Волчек, капитаном команды станет еще один титулованный паралимпиец Дмитрий Лобан.

Нынешние Игры пройдут с 9 по 18 марта на аренах, где соревновались участники Олимпиады-2018. Паралимпийцы разыграют 80 комплектов наград в шести видах спорта. За медали будут вести борьбу около 700 представителей 48 олимпийских команд. Российские паралимпийцы выступят в Пхенчхане под нейтральным флагом.-0-