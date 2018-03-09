9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония открытия Паралимпийских игр состоялась в Пхенчхане (Республика Корея), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Красочное представление с названием "Эмоции двигают нами" длилось более двух часов. На олимпийском стадионе присутствовали президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. С приветственной речью к участникам выступил глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс. Наиболее трогательным моментом церемонии стало выступление слепой девочки Со Юн, которая рисовала воображаемые рисунки, оживавшие на глазах зрителей.

В параде атлетов приняла участие белорусская делегация. Знаменосцем сборной выступила многократная чемпионка и призер Паралимпиад и чемпионатов мира Людмила Волчек. Кроме опытных атлетов, которые будут бороться за награды, в составе белорусской дружины шесть дебютантов Паралимпийских игр.

По мнению главы Паралимпийского комитета Беларуси Олега Шепеля, если государство вкладывает немалые средства в подготовку атлетов, значит, нужно требовать и результат. "На мой взгляд, выступление наших паралимпийцев будет хорошим, если белорусская команда в Пхенчхане завоюет пять медалей", - отметил он.

С Игр в Сочи белорусские атлеты привезли три бронзовые награды.

На XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане 15 белорусских спортсменов выступят в двух видах спорта - биатлоне и лыжных гонках. Первые медали будут разыграны 10 марта.

XII Паралимпийские игры пройдут с 9 по 18 марта на аренах, где соревновались участники Олимпиады-2018. Паралимпийцы разыграют 80 комплектов наград в шести видах спорта. За медали будут вести борьбу около 700 представителей 48 олимпийских команд. Российские паралимпийцы выступят в Пхенчхане под нейтральным флагом.-0-

Фото Синьхуа - БЕЛТА, Yonhap - БЕЛТА и из социальных сетей.