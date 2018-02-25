Церемония закрытия зимних Игр в Пхенчхане будет посвящена новому поколению и стойкости духа человека

25 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане будет посвящена новому поколению и стойкости духа человека. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе оргкомитета Олимпиады.
В праздничном шоу, которое начнется в 14.00 по белорусскому времени, на олимпийском стадионе планируется участие многих представителей правительств зарубежных стран, руководителей международных спортивных организаций и др. В частности, в местных СМИ анонсировалось присутствие на церемонии дочери президента США Иванки Трамп.
Во время церемонии закрытия Игр ожидается комфортная погода - до минус пяти градусов. Тем не менее представителям СМИ, болельщикам розданы пледы и шапки.
Шоу будет состоять из четырех частей, которые свяжут темы нового поколения и стойкости духа человека. Всего в церемонии будут задействованы более 2 тыс. человек. Для зрителей подготовлены спецэффекты, демонстрация последних технологических достижений.
В ходе церемонии закрытия состоится передача флага следующей столице зимних Игр - Пекину.
Белорусская олимпийская сборная достойно выступила на главных стартах четырехлетия, завоевав две золотые и одну серебряную награды.-0-
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