Церемонию открытия и закрытия II Европейских игр будет транслировать Белтелерадиокомпания

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемонию открытия и закрытия II Европейских игр будет транслировать Национальная государственная телерадиокомпания Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось, испанская компания International Sports Broadcasting (ISB) выиграла тендер на организацию трансляций Европейских игр 2019 года. По словам Анатолия Котова, в ходе освещения спортивного форума одну из ключевых позиций будет занимать и Белтелерадиокомпания, которой доверят трансляции церемоний открытия и закрытия Игр, а также соревнования по легкой атлетике. "В ходе подготовки и проведения II Европейских игр предполагается максимально задействовать возможности Белтелерадиокомпании. К началу масштабного спортивного форума будут значительно расширены технические возможности Белтелерадиокомпании. Мы заинтересованы, чтобы II Европейские игры были показаны максимально широко и при помощи самого современного оборудования", - отметил Анатолий Котов.

Он также рассказал, что в ближайший месяц будет представлен талисман II Европейских игр. "Жюри конкурса определилось с вариантом, идут последние доработки, чтобы талисман точно отражал концепцию Европейских игр и белорусского праздника Купалье", - подчеркнул Анатолий Котов.

Церемония открытия II Европейских игр пройдет 21 июня 2019 года на минском стадионе "Динамо".-0-