7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Цмокі-Мінск" потерпели поражение от польского клуба "Зелена Гура" на старте регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ — 71:88.

Команды начали матч на высоких скоростях, и "Зелена гура" не выглядела новичком. Стартовый отрезок стараниями Маркела Старкса (7 очков) остался за гостями. Но минчане довольно быстро поймали ритм, реализовали несколько бросков с дистанции и догнали соперника. В попытках выйти вперед "Цмокі" стали спешить, злоупотребляли индивидуальной игрой и, как следствие, стали ошибаться.

Заключительная 10-минутка уже прошла под диктовку "зеленых". "Зелена гура" владела комфортным преимуществом и быстро гасила все попытки хозяев вернуться в игру.-0-