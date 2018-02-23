ЦСКА против "Лиона", "Атлетико" - "Локомотив" и другие пары 1/8 финала Лиги Европы

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Московский ЦСКА под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко в борьбе за выход в четвертьфинал дважды встретится с французским "Лионом". Первый поединок армейцы проведут 8 марта на своей арене, ответный - 15 марта в Лионе. Соперники армейцев будут стремиться к победе изо всех сил, ведь именно Лион избран местом проведения решающего матча Лиги Европы.

Лидер российской премьер-лиги московский "Локомотив" сначала сыграет в гостях у мадридского "Атлетико", а затем примет испанскую команду у себя дома.

Футболисты "Зенита" из Санкт-Петербурга первый матч проведут на поле немецкого "Лейпцига", после чего сыграют с представителем бундеслиги на своем стадионе.

Киевское "Динамо", которое тренирует белорус Александр Хацкевич, будут соперничать с итальянским "Лацио" сначала в Риме, затем в украинской столице.

Самым интригующим представляется противостояние английского "Арсенала" и итальянского "Милана". Первый поединок за выход в четвертьфинал пройдет в Лондоне, ответный - на поле итальянского гранда.

Составы остальных пар 1/8 финала ЛЕ:

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Зальцбург" (Австрия),

"Марсель" (Франция) - "Атлетик" (Бильбао, Испания),

"Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - "Виктория" (Пльзень, Чехия).

Матчи этой стадии состоятся 8 и 15 марта, четвертьфиналы намечены на 5 и 12 апреля, полуфиналы - на 26 апреля и 5 мая, финальный поединок пройдет 16 мая на "Стад-де-Лион".-0-