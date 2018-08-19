ЦСКА одержал первую победу в чемпионате России по футболу

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко одержали первую победу в новом чемпионате России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашней игре 4-го тура армейцы разгромили тульский "Арсенал", который тренирует еще один белорусский специалист Олег Кононов, со счетом 3:0.

Футболисты "Оренбурга" с белорусом Михаилом Сиваковым в составе переиграли на выезде махачкалинский "Анжи" со счетом 3:1. Московский "Спартак" также в гостях одолел "Краснодар", за который играет белорус Александр Мартынович, -1:0. Спартаковцы возглавили турнирную таблицу, набрав 10 очков. Их может обойти "Зенит" из Санкт-Петербурга, который имеет 9 очков, и сегодня примет на своем поле "Урал" из Екатеринбурга.

Кроме того, в Самаре сыграют "Крылья Советов" и московский "Локомотив", а "Ростов" у себя дома встретится с красноярским "Енисеем". Тур завершится 20 августа матчем "Динамо" (Москва) - "Уфа".-0-