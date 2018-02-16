16 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фристайлистка Алла Цупер рисковала в последней попытке и выложилась на полную. Об этом она рассказала журналистам после выступления, в котором заняла четвертое место, передает корреспондент БЕЛТА.

"Рисковала в последней попытке и выложилась на полную. Немного ветер меня сбил. Сразу планировали прыгать такую сложную программу", - отметила Алла Цупер.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Алла Цупер одна из самых опытных в белорусской команде. Белорусская школа подтвердила свой высокий класс на Играх в Пхенчхане.-0-