16 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фристайлистка Алла Цупер рисковала в последней попытке и выложилась на полную. Об этом она рассказала журналистам после выступления, в котором заняла четвертое место, передает корреспондент БЕЛТА.
"Рисковала в последней попытке и выложилась на полную. Немного ветер меня сбил. Сразу планировали прыгать такую сложную программу", - отметила Алла Цупер.
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Алла Цупер одна из самых опытных в белорусской команде. Белорусская школа подтвердила свой высокий класс на Играх в Пхенчхане.-0-
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