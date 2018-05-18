Цзюй Вэньцзюнь стала чемпионкой мира по шахматам

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китаянка Цзюй Вэньцзюнь сыграла вничью с соотечественницей Тань Чжунъи в заключительной партии матча за шахматную корону и впервые в карьере завоевала титул чемпионки мира.

После десяти партий счет в матче стал 5,5:4,5. Общий призовой фонд матча составляет 200 тыс. евро. Он будет распределен между участницами в соотношении 60% на 40%. Первые пять партий шахматистки провели в Шанхае, остальные - в Чунцине.

27-летняя Цзюй Вэньцзюнь впервые участвовала в матче за шахматную корону. В 2017 году она выиграла женский Гран-при и получила право на выступление в матче.

Теперь Цзюй Вэньцзюнь предстоит участвовать в очередном чемпионате мира по нокаут-системе, его проведение запланировано на ноябрь в Ханты-Мансийске.-0-