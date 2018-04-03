Турин и Севилья примут первые четвертьфинальные матчи футбольной Лиги чемпионов

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в розыгрыше футбольной Лиги чемпионов состоятся стартовые поединки четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В итальянском Турине пройдет своеобразный ремикс финала ЛЧ прошлого сезона между "Ювентусом" и мадридским "Реалом". В прошлом году в решающем поединке главного континентального турнира успех был на стороне "королевского" клуба, который разгромил "Старую синьору" со счетом 4:1. Теперь "Ювентус" намерен взять реванш, правда для этого лидеру серии А необходимо удержать лучшего снайпера ЛЧ Криштиану Роналду, который уже забил 12 мячей в текущем турнире. Прямая трансляция из Турина начнется в 21.40 на телеканале "Беларусь 5".
В это же время на "Беларусь 2" стартует прямой репортаж из столицы Андалусии о матче местной "Севильи" и мюнхенской "Баварии". В этом противостоянии явным фаворитом считается лидер немецкой бундеслиги, но испанская команда готовится дать баварцам серьезный бой и пробиться в полуфинал.
Еще два поединка 1/4 финала состоятся в среду, 4 апреля. В первом матче английского дерби "Ливерпуль" примет на "Энфилде" соседей из "Манчестер Сити", который уверенно лидирует в премьер-лиге. Главный фаворит испанского чемпионата "Барселона" на поле своего "Камп Ноу" сыграет из итальянской "Ромой".
Ответные встречи за выход в полуфинал ЛЧ пройдут на следующей неделе - 10 и 11 апреля.-0-
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