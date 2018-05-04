Турнир по бейсболу "Брестская весна" пройдет 6-9 мая

4 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 6-9 мая пройдет международный турнир по бейсболу "Брестская весна-2018", посвященный 73-й годовщине Великой Победы, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный тренер бейсбольно-софтбольного клуба "Брестские зубры" Игорь Лукашевич.

Соревнования состоятся в третий раз. В них примут участие восемь команд кадетов. Это ребята 2003 годов рождения и младше. Конкуренцию местным "Брестским зубрам" составят бейсболисты российских "Москвича", "Северных звезд", "Акул", "Спартака", "Волков", "Тигров", а также литовского "Вильнюса". Поединки пройдут на бейсбольно-софтбольном стадионе Бреста.

Соперники будут разделены на две подгруппы, в которых сыграют по круговой системе. Победители квартетов встретятся в финале. Их оппоненты в стыковых матчах разыграют места с третьего по восьмое. Для участников состязаний организаторы приготовили памятные призы. Кроме того, победителям и призерам будут вручены медали. Также будут отмечены MVP турнира, лучший бьющий, защитник и питчер.

"Соревнования неслучайно проходят накануне праздника Победы. В них принимают участие юноши, будущие защитники родины. Спорт учит подростков отстаивать интересы своей страны в мирной борьбе", - подчеркнул Игорь Лукашевич. Планируется, что юные бейсболисты поучаствуют в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Они смогут прогуляться по праздничному городу, посетить Брестскую крепость, съездить в Беловежскую пущу.

Организаторами турнира являются Брестские городской и областной исполкомы, бейсбольно-софтбольный клуб "Брестские зубры", благотворительный местный фонд "Новое поколение".-0-