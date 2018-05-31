Турнир по мини-футболу среди домов-интернатов пройдет на берегу Вилейского водохранилища 1-2 июня

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. XII Республиканский турнир по мини-футболу SENI CUP-2018 среди домов-интернатов для людей с психофизическими ограничениями пройдет 1-2 июня на территории Детского реабилитационно-оздоровительного центра "Надежда" на берегу Вилейского водохранилища, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Ежегодно турнир собирает 16 команд из домов-интернатов, которые оспаривают звание сильнейшего в футбольном мастерстве и разыгрывают путевку в Польшу на заключительную часть Международного чемпионата SENI CUP. В финале участвуют победители отборочных игр из Чехии, Словакии, Венгрии, Польши, Литвы, Латвии, Германии, России, Украины, Беларуси и других европейских стран.

"Проигравших здесь нет: абсолютно все участники соревнований получают призы от спонсоров и партнеров. Это уникальные соревнования, которые с 1994 года проводятся как форма поддержки для людей с нарушениями двигательной, нервной и психической функций организма. Главные цели турнира - привлечь внимание общества к проблемам инвалидов; вовлечь их самих в занятия спортом; объединить людей с проблемами неврологического характера с другими членами общества на принципах уважения и взаимопонимания; установить международные связи среди организаций, занимающихся проблемами инвалидов", - пояснили в Минтруда и соцзащиты.

Изюминкой турнира станет товарищеский матч организаторов - команд TZMO SA и Министерства труда и социальной защиты (в составе сборной выступит замминистра Александр Румак).

Как отметила менеджер компании TZMO SA в Беларуси Дарья Чернушевич, в 2018 году двухдневная программа SENI CUP предусматривает не только насыщенный график спортивных состязаний по футболу, но и культурные события. На торжественном открытии перед спортсменами и зрителями выступит заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха. Планируются и дополнительные активности: "Музыкальная минута славы", "Оставь свой след", "Перетягивание каната", "Самый быстрый", "Самый меткий", "Самый ловкий". Будет работать фотобудка Happy Box и организована фотовыставка "Победители 2017". А вечером 1 июня всех участников приглашают на праздничный концерт звезд российской и белорусской эстрады и дискотеку.-0-