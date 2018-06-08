8 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Турнир по воднолыжному спорту собрал в Новополоцке спортсменов из четырех стран, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Новополоцком горисполкоме.

Участие в XVI Международном турнире памяти заслуженного тренера Беларуси Николая Генова, основателя воднолыжной школы Новополоцка, принимают более 50 спортсменов из Беларуси, Латвии, России, Украины. Среди них известные мастера голубой лыжни: Мария Белякова, Екатерина Киселева, Артем Морозов, Ирина Турец, Александр Исаев, Степан Шпак.

Состязания открываются сегодня на озере Люхово. Победители будут определяться среди мужчин и женщин в четырех возрастных группах (до 14 лет, до 17 лет, Open и 35+) в четырех видах воднолыжного многоборья: слалом, фигурное катание, прыжки с трамплина и многоборье.

"За 15 лет турнир дал путевки в жизнь многим спортсменам. Среди них уже состоявшиеся и титулованные воднолыжники Никита Папакуль, Герман Беляков, Илья Лобкович, Анна Стрельцова. В разные годы в составе его участников выступали многократные чемпионы и рекордсмены мира и Европы заслуженные мастера спорта Беларуси Олег Девятовский, Наталья Бердникова, Алексей Жерносек. Это крупнейшие соревнования подобного рода в Беларуси. В этом году их проведение приурочено к 60-летию Новополоцка", - рассказали в горисполкоме. Турнир закрывается 10 июня.-0-