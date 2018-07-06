Турнир по волейболу среди дворовых команд пройдет 7-8 июля в Минске

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской турнир по волейболу среди дворовых команд "Лига отцов" проведут в Минске 7-8 июля, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей Екатерина Мальцева.

В играх примут участие 8 команд из различных районов города, к составе которых есть как девушки, так и юноши в возрасте от 16 до 20 лет. Соревнования пройдут на базе средней школы №51.

"Нам поступило 16 заявок, но всех желающих, к сожалению, включить в состав участников не представлялось возможным. Мы видим интерес к проекту, планируем и дальше поддерживать инициативу", - отметила Екатерина Мальцева.

Турнир проводится во время городской акции "Семья - территория здоровья". Его цель - пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений в молодежной среде, привлечение отцов к воспитанию детей.

Организаторами мероприятия выступают социально-просветительское учреждение "Отцовство" и Центр семьи и детей при поддержке администрации Ленинского района Минска и комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.-0-