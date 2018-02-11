Турнир "Снежный снайпер" помогает искать спортивные таланты - Минспорта

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканские соревнования "Снежный снайпер" помогают искать спортивные таланты. Такое мнение в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТ высказал первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов, сообщает БЕЛТА.

"Это для них (юных спортсменов - Прим. БЕЛТА) большой спортивный праздник. И каждый воспринимает это как определенный этап в жизни, в своей спортивной подготовке. Пускай дети пока не профессионалы. Но для того и проводятся эти соревнования, чтобы тренеры обратили на них внимание. Ведь не все сразу могут попасть в спортивную школу, а эти соревнования дают возможность увидеть наши звездочки, наши таланты", - сказал он.

В эфире программы также отметили, что среди участников финальной гонки был и сын Президента Республики Беларусь Николай Лукашенко. Он замыкал эстафету в составе команды Минского района. Лучшие команды всех областных этапов выступят в финале республиканских соревнований, которые в конце февраля пройдут в Раубичах. Юные биатлонисты-любители говорили, что выступления на трассах, где соревнуются такие звёзды, как Домрачева или Скардино, вызывают особое волнение и желание побеждать.

Республиканские соревнования "Снежный снайпер" - один из самых масштабных и успешных проектов Президентского спортивного клуба. С момента своего рождения в 2007 году соревнования заняли лидирующую позицию по массовости участия среди подобных турниров. Только в первом "Снежном снайпере" на старты вышли более 200 тыс. ребят со всей республики. В состязаниях участвуют любители биатлона, не состоящие в специализированных учебно-спортивных учреждениях. Юные спортсмены будут соревноваться в трех возрастных группах: младшей (11-12 лет), средней (13-14) и старшей (15-16). Сначала они вышли на старты в рамках школьных, районных и областных этапов "Снежного снайпера", а самые меткие и быстрые будут сражаться за награды в республиканском финале.-0-