Турнир в Минске поможет баскетболисткам юниорской сборной Беларуси в подготовке к ЧМ - Трофимова

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки до 17 лет получат хорошую игровую практику на турнире памяти заслуженного тренера СССР Семена Халипского в Минске. Такое мнение высказала главный тренер женской национальной сборной Беларуси Наталия Трофимова в пресс-центре БЕЛТА.
Ранее международный турнир памяти Семена Халипского проводился среди национальных команд, но в этом году принято решение провести соревнования среди юниорок, которые смогут лучше подготовиться к чемпионату мира. В гости к белорускам приехали очень сильные соперницы, и поэтому команде Виктории Дацун будет полезно сыграть с ними и проверить свои силы в преддверии главного старта сезона. В турнире памяти Семена Халипского примут участие также команды U-17 из Китая, Эстонии и Чехии. Матчи пройдут на площадке минского Дворца спорта с 15 по 17 июня.
Расписание турнира:
15 июня
16.00 - Китай-Эстония;
17.45 - торжественная церемония открытия;
18.30 - Беларусь-Чехия.
16 июня
15.00 - Чехия-Китай;
17.30 - Эстония-Беларусь.
17 июня
15.00 - Чехия-Эстония;
17.30 - Беларусь-Китай;
19.15 - награждение, закрытие турнира.
Сборная Беларуси до 17 лет на чемпионате мира выступит в группе А, соперницами подопечных главного тренера Виктории Дацун станут команды Франции, Японии и Колумбии.-0-
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