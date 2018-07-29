У Беларуси есть шансы стать хозяйкой крупных турниров по баскетболу - генсек ФИБА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси большие шансы стать хозяйкой крупных турниров по баскетболу. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (ФИБА) Патрик Бауманн, сообщает БЕЛТА.

"Мне очень приятно находиться в Беларуси и видеть результат нескольких месяцев подготовки. Команда вашей федерации отлично поработала, - отметил Патрик Бауманн. - Отели, площадки и все остальное отлично. И объекты рядом, что удобно. Я общался с представителями разных команд, и они подтверждают высокий уровень организации - от инфраструктуры до питания".

Патрик Бауманн считает белорусскую женскую сборную по баскетболу сильной, но уверен, что для следующего крупного форума надо рассматривать игроков из нынешнего юниорского состава (до 17 лет). "Приятно видеть, как ваша команда пользуется поддержкой трибун. Это стимул для девушек двигаться дальше. Но им надо научиться выигрывать матчи. И тогда сборная Беларуси будет хозяйкой крупных турниров", - уверен глава ФИБА.

Свою профессию Патрик Бауманн считает настоящим подарком, если любишь спорт. "Он всегда в центре внимания. Все больше телетрансляций и людей на стадионах, - сказал генсек ФИБА. - Соответственно, наша сфера все больше коммерциализируется. Но мы должны понимать, что остаемся в спорте не ради денег. Соревнования должны быть, прежде всего, честными, для людей. Наша задача - чтобы спорт не превращался в бизнес". При этом он с сожалением отметил, что такого же мнения придерживаются не все атлеты.

"Допинг связан со стремлением обогатиться. Надо просвещать молодежь о том, почему этот путь ложный. Мы этим и занимаемся", - заверил собеседник. Однако подчеркнул, что невозможно обсуждать спорт в отрыве от политики. "Некоторые решения имеют политическую подоплеку, в том числе и решения по допингу. Потому что политика и спорт всегда влияют друг на друга. Но, конечно, жаль, когда разговоры о спорте затмевают сам спорт", - добавил Патрик Бауманн. В качестве примера он привел ситуацию, в которой оказалась Россия на Олимпиаде в Рио.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и федерации по видам спорта, по мнению Патрика Бауманна, должны иметь очень четкие правила и соблюдать прозрачность в процедурах и решениях. Но спортсмены, тренеры, медики тоже обязаны помнить о своей ответственности и рисках.

В Минске 21-29 июля проходил чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет. В нем участвовали 16 сильнейших команд мира. Сборная Беларуси получила право выступить как представитель страны-организатора.-0-