У инвалидов должно быть больше возможностей для занятия спортом и физкультурой - Романович

24 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. У инвалидов должно быть больше возможностей для занятия спортом и физкультурой. Такое мнение высказала директор Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта Инна Романович на фестивале "Спорт не приемлет границ - Витебщина-2018", передает корреспондент БЕЛТА.
В Беларуси около 500 тыс. инвалидов, из них активно занимаются физической культурой и спортом только 12%. "Появление нашего центра в 2016 году стало своевременным и необходимым шагом. В настоящее время идет проработка вопроса открытия филиалов центра в тех городах Беларуси, где это оправданно. Это упростит решение определенных проблем и поспособствует привлечению людей с ограниченными возможностями к занятиям спортом и физической культурой", - подчеркнула Инна Романович.
В центре развиваются такие виды спорта, как плавание, легкая атлетика, гребля академическая адаптивная, лыжные гонки, дзюдо, биатлон, мини-футбол, спортивные танцы на инвалидных колясках, голбол и другие. По этим видам спорта проводятся чемпионаты страны. В них ежегодно участвуют около 500 спортсменов.
В Витебске сегодня проходит паралимпийский фестиваль "Спорт не приемлет границ - Витебщина-2018". Программа форума включает республиканскую научно-практическую конференцию "Паралимпийский спорт в концепции медико-социальной реабилитации и интеграции" и первый республиканский спортивный фестиваль взаимной интеграции с участием белорусских и российских спортсменов с ограниченными возможностями, студентов Витебского медуниверситета.-0-
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