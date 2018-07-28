Участники медальных матчей баскетбольного ЧМ определятся сегодня в Минске

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по баскетболу среди девушек в Минске сегодня определятся участники матчей за награды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинале на площадке столичного Дворца спорта действующие чемпионки планеты баскетболистки сборной Австралии встретятся с чемпионом Европы командой Франции (начало в 18.00). Накануне в 1/4 финала австралийки были сильнее команды Италии - 64:46, а француженки победили латвийскую дружину со счетом 67:43.

Во втором поединке за выход в финал американские баскетболистки будут соперничать с венгерками (20.30). В четвертьфинале команда США обыграла соперниц из Испании - 66:31, сборная Венгрии взяла верх над японками - 74:62.

Белорусские баскетболистки, выступающие в утешительном турнире за 9-16-е места, вчера уступили новозеландкам 59:73. Сегодня команда Виктории Дацун сыграет с Аргентиной.-0-