Участники Олимпиады-2018 разыграют четыре комплекта наград

14 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. На Олимпийских играх в Пхенчхане сегодня разыгрывается 4 комплекта наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В среду должна была состояться биатлонная индивидуальная гонка у женщин на 15 км, запланированная на 14.05 по белорусскому времени, однако из-за сильного ветра она была перенесена на 15 февраля.

Без участия белорусских спортсменов определятся чемпионы и призеры в состязаниях по конькобежному спорту, в сноуборде, лыжном двоеборье и санном спорте.-0-