Участники зимней Олимпиады-2018 разыграют три комплекта наград

19 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Сегодняшний олимпийский день станет самым небогатым на медальные старты - в Пхенчхане будет разыграно всего три комплекта наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Из белорусских атлетов борьбу за место на пьедестале поведет только конькобежец Игнат Головатюк, который примет участие в соревнованиях на дистанции 500 м.
Чемпионы и призеры Игр-2018 определятся на турнире бобслеистов (мужчины, двойки) и прыжках на лыжах с трамплина (мужчины, командный турнир).-0-
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