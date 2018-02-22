Участники зимней Олимпиады в Пхенчхане разыграют 10 комплектов наград

Надежда Скардино. Во время смешанной эстафеты

22 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Участники зимней Олимпиады в Пхенчхане разыграют сегодня 10 комплектов наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские любители спорта будут особенно переживать за выступление женского квартета в биатлонной эстафете 4х6 км. На старт выйдут Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и лидер белорусской дружины Дарья Домрачева. В соревнованиях горнолыжников в слаломе примет участие белорус Юрий Данилочкин.

Без участия белорусских атлетов определятся олимпийские призеры в соревнованиях по сноуборду (биг-эйр, женщины), горнолыжному спорту (комбинация, женщины), фристайлу (хафпайп, мужчины), лыжному двоеборью (командный турнир, мужчины), шорт-треку (500 м, эстафета 5000 м - мужчины, 1000 м - женщины).

Также сегодня станет известен победитель женского хоккейного турнира. В финальном матче встретятся сборные Канады и США.-0-