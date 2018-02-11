Участники зимней Олимпиады в Пхенчхане разыграют 6 комплектов наград

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники зимних Олимпийских игр в Пхенчхане сегодня разыграют 6 комплектов наград. Представители Беларуси выступят в трех видах соревновательной программы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Самый опытный участник сборной Беларуси лыжник Сергей Долидович выйдет на старт своей седьмой Олимпиады. Вместе с более молодыми товарищами по команде Михаилом Семеновым и Юрием Астапенко 44-летний ветеран выступит в скиатлоне.
К мужской биатлонной спринтерской гонке готовились 4 белорусских стреляющих лыжника: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Антон Смольский.
Без белорусов будут разыграны награды в женских соревнованиях по могулу, санному спорту и сноубрду у мужчин.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.953 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN