Участники зимней Олимпиады в Пхенчхане разыграют 6 комплектов наград

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники зимних Олимпийских игр в Пхенчхане сегодня разыграют 6 комплектов наград. Представители Беларуси выступят в трех видах соревновательной программы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Самый опытный участник сборной Беларуси лыжник Сергей Долидович выйдет на старт своей седьмой Олимпиады. Вместе с более молодыми товарищами по команде Михаилом Семеновым и Юрием Астапенко 44-летний ветеран выступит в скиатлоне.

К мужской биатлонной спринтерской гонке готовились 4 белорусских стреляющих лыжника: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Антон Смольский.

Без белорусов будут разыграны награды в женских соревнованиях по могулу, санному спорту и сноубрду у мужчин.-0-