Участники зимней Олимпиады в Пхенчхане разыграют четыре комплекта наград

23 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Участники зимней Олимпиады в Пхенчхане разыграют сегодня четыре комплекта наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусские спортсмены выступят в мужской биатлонной эстафете 4х7,5 км. В состязаниях конькобежцев на дистанции 1000 м примет участие Игнат Головатюк.
Без участия белорусских атлетов определятся олимпийские призеры в соревнованиях по фигурному катанию (женщины) и фристайлу (ски-кросс, женщины).
Также сегодня состоится встреча за бронзовые награды мужских команд керлингистов, в которой сыграют дружины Швейцарии и Канады. На мужском хоккейном турнире пройдут полуфинальные матчи Чехия - олимпийские атлеты из России (начало в 10.40 по минскому времени) и Канада - Германия (15.10).-0-
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