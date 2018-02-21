Участники зимней Олимпиады в Пхенчхане разыграют семь комплектов наград

21 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Все меньше наград остается в запасниках организаторов Олимпиады в Пхенчхане. Сегодня из них изымут еще семь комплектов, передает корреспондент БЕЛТА.

Из представителей Беларуси сегодня на старт выйдут только лыжники. Сначала состоится командная спринтерская гонка у женщин, а затем в той же дисциплине сильнейших выявят мужчины.

Без участия белорусов определятся олимпийские призеры в соревнованиях по горнолыжному спорту (скоростной спуск, женщины), бобслею (женские двойки), фристайлу (ски-кросс, мужчины) и конькобежному спорту (гонки преследования, мужчины, женщины).

После сегодняшнего дня соревнований олимпийцам останется разыграть 28 комплектов наград.-0-