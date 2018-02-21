Участники зимней Олимпиады в Пхенчхане разыграют семь комплектов наград

21 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Все меньше наград остается в запасниках организаторов Олимпиады в Пхенчхане. Сегодня из них изымут еще семь комплектов наград, передает корреспондент БЕЛТА.
Из представителей Беларуси сегодня на старт выйдут только лыжники. Сначала состоится командная спринтерская гонка у женщин, а затем в той же дисциплине сильнейших выявят мужчины.
Без участия белорусов определятся олимпийские призеры в соревнованиях по горнолыжному спорту (скоростной спуск, женщины), бобслею (женские двойки), фристайлу (ски-кросс, мужчины) и конькобежному спорту (гонки преследования, мужчины, женщины).
После сегодняшнего дня соревнований олимпийцам останется разыграть 28 комплектов наград.-0-
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