УЕФА назвал арбитров на матчи Лиги Европы "Зенит" - "Динамо-Минск" и "Динамо-Брест" - "Аполлон"

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судейский комитет УЕФА назвал арбитров, которые будут судить ответные встречи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, которые состоятся 16 августа. Информация об этом размещена на сайте УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч в Санкт-Петербурге между минским "Динамо" и "Зенитом", который пройдет без зрителей на стадионе "Петровский", будет обслуживать судейская бригада из Бельгии во главе с Себастьеном Дельферьером. Ассистенты рефери - Ив де Нев и Йо де Вейрдт, резервный арбитр - Вим Смет. В первом матче в Минске динамовцы разгромили гостей из "Зенита" со счетом 4:0. Победитель их противостояния в 4-м круге квалификации будет соперничать с лучшей командой пары "Хиберниан" (Шотландия) - "Мольде" (Норвегия). Их первая встреча на поле шотландцев завершилась вничью - 0:0.

Встречу в Бресте между местными динамовцами и кипрским "Аполлоном" рассудят арбитры из Швеции. Главный судья Мартин Стрембергссон, ассистенты - Даниэль Густавссон и Йоаким Амри Нильсон, резервный рефери - Патрик Эрикссон. Выездную встречу в Никосии брестчане провели крайне неудачно, уступив хозяевам поля с результатом 0:4. Победитель двухраундовой этой дуэли в борьбе за выход в групповой этап встретится с победителем игр между швейцарским "Базелем" и голландским "Витессом". В их первом поединке в Нидерландах успеха добились футболисты "Базеля" - 1:0.-0-