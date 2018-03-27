27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об изменениях в регламенте проведения Лиги чемпионов и Лиги Европы. Такую информацию распространила пресс-служба УЕФА, сообщает БЕЛТА.

Начиная с сезона-2018/2019 в матчах плей-офф в дополнительное время разрешена четвертая замена.

В финалах Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, а также матче за Суперкубок УЕФА в заявку можно включить 23 игрока, а не 18, как в других играх. Таким образом, на скамейке запасных смогут находиться 12 футболистов вместо семи. Это обеспечит клубам и в первую очередь тренерам большую гибкость в проведении замен и улучшит управление командой в самом важном матче сезона.

Изменения со следующего сезона коснутся также времени начала поединков, основная часть которых будет начинаться в 21.00 по центральноевропейскому времени.-0-