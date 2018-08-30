УЕФА оштрафовал "Зенит" на 20 тыс. евро за поведение болельщиков во время первой игры с минским "Динамо"

Болельщики "Зенита" во время матча с минским "Динамо". Фото ФК "Динамо-Минск"

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам матча Лиги Европы с минским "Динамо" петербургский футбольный клуб "Зенит" оштрафован на 20 тыс. евро. Решение принято Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пишет газета "Московский Комсомолец".

Отмечается, что "Зенит" наказан за поведение болельщиков.

Во время первой встречи в Минске 9 августа "Динамо" обыграло "Зенит" со счетом 4:0. Ответный матч завершился поражением футболистов минского "Динамо", они крупно уступили "Зениту" со счетом 1:8.

Сегодня, 30 августа, состоятся ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы. В частности, "Зенит" встретится с норвежским "Мольде" и попытается оформить путевку в групповой этап второго по значимости еврокубка. -0-