УЕФА открыл дело против турецкого клуба из-за рыжего кота

Производство открыто УЕФА в отношении турецкого футбольного клуба "Бешикташ" Дело в том, что в ходе домашнего ответного матча против мюнхенской "Баварии" в Лиге Чемпионов на поле выбежал рыжий кот.
Встреча между командами состоялась 14 марта в Стамбуле и завершилась победой немецкой дружины со счетом 1-3. После матча "Бешикташ" обвинили в ненадлежащей организации игры. Из-за выбежавшего на поле рыжего кота судья на некоторое время приостановил матч.
УЕФА рассмотрит дело по существу 31 мая.
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