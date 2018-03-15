УЕФА открыл дело против турецкого клуба из-за рыжего кота

Производство открыто УЕФА в отношении турецкого футбольного клуба "Бешикташ" Дело в том, что в ходе домашнего ответного матча против мюнхенской "Баварии" в Лиге Чемпионов на поле выбежал рыжий кот.

Встреча между командами состоялась 14 марта в Стамбуле и завершилась победой немецкой дружины со счетом 1-3. После матча "Бешикташ" обвинили в ненадлежащей организации игры. Из-за выбежавшего на поле рыжего кота судья на некоторое время приостановил матч.

УЕФА рассмотрит дело по существу 31 мая.