УЕФА открыл производство против "ПСЖ" и "Базеля"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарные дела в отношении французского "Пари Сен-Жермен" и швейцарского "Базеля" по итогам состоявшихся 6-7 марта ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
"ПСЖ", по мнению УЕФА, нарушил как минимум четыре пункта регламента проведения домашних матчей во время встречи с мадридским "Реалом" (1:2). Сообщается об использовании болельщиками пиротехники и лазерных указок. Также отмечены мелкие недостатки в организации игры и блокирование лестничных пролетов.
Фанаты "Базеля" также использовали пиротехнику в ходе выездного матча с английским "Манчестер Сити" (2:1).
Специальный комитет рассмотрит дела в отношении обоих клубов 22 марта.
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