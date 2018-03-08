УЕФА открыл производство против ПСЖ и "Базеля"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарные дела в отношении французского "Пари Сен-Жермен" и швейцарского "Базеля" по итогам состоявшихся 6-7 марта матчей 1/8 Лиги чемпионов по футболу.

ПСЖ, по мнению УЕФА, нарушил как минимум четыре пункта регламента проведения домашних матчей. Сообщается об использовании болельщиками пиротехники и лазерных указок. Также отмечены мелкие недостатки в организации игры и блокирование лестничных пролетов.

Фанаты "Базеля" также использовали пиротехнику в ходе выездного матча с английским «Манчестер Сити».

Специальный комитет рассмотрит дела в отношении клубов 22 марта.