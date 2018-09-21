21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинская дзюдоистка Дарья Билодид стала самой молодой чемпионкой мира, который стартовал в Баку, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В весовой категории 48 кг 17-летняя спортсменка за выход в решающий поединок была сильнее олимпийской чемпионки Рио Паулы Парето, а в финале уверенно одолела японку Фуну Тонаки.
Белорусская сборная представлена на мировом форуме десятью атлетами. Первыми в борьбу на татами сегодня в Баку вступят Дмитрий Миньков и Дмитрий Шершань (оба - 66 кг), а также Ксения Данилович (52 кг). Особые надежды в нашей команде связывают с выступлением одного из лидеров в категории свыше 78 кг Марины Слуцкой.
Чемпионат мира завершится в столице Азербайджана 27 сентября.
Дзюдо входит в программу II Европейских игр. В июне 2019 года в "Чижовка-Арене" в Минске 400 участников разыграют 15 комплектов медалей.-0-
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