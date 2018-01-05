Украинская теннисистка Элина Свитолина стала второй финалисткой турнира в Брисбене

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй финалисткой турнира категории "Премьер" в австралийском Брисбене вслед за белоруской Александрой Саснович стала украинская теннисистка Элина Свитолина, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Во втором полуфинальном поединке Свитолина, занимающая 6-е место в мировом рейтинге, обыграла четвертую ракетку планеты чешку Каролину Плишкову в двух сетах - 7:5, 7:5.
Решающий поединок соревнований в Брисбене между Александрой Саснович и Элиной Свитолиной пройдет 6 января и будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". Ранее Саснович и Свитолина не встречались между собой на турнирах под эгидой WTA.-0-
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