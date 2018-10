Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые выиграла итоговый турнир WTA

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинка Элина Свитолина (7-й номер мирового рейтинга) впервые стала победительницей итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который завершился в Сингапуре (общий призовой фонд - $7 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке 24-летняя украинская теннисистка за два с половиной часа обыграла американку Слоан Стивенс (6) - 3:6, 6:2, 6:2.

.@ElinaSvitolina receives the @BillieJeanKing Trophy from the legend herself! #WTAFinals pic.twitter.com/UMgpof3GZD