Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые выиграла итоговый турнир WTA

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинка Элина Свитолина (7-й номер мирового рейтинга) впервые стала победительницей итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который завершился в Сингапуре (общий призовой фонд - $7 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке 24-летняя украинская теннисистка за два с половиной часа обыграла американку Слоан Стивенс (6) - 3:6, 6:2, 6:2.

В парном разряде французско-венгерский тандем Кристина Младенович / Тимея Бабош победил чешский дуэт Барбора Крейчикова / Катерина Синякова - 6:4, 7:5.

Тимея Бабош и Кристина Младенович

На следующей неделе в китайском Чжухае пройдет Малый итоговый турнир WTA с призовым фондом $2,3 млн. В нем сыграют две белорусские теннисистки: Арина Соболенко (12) выступит в одиночном разряде, а Лидия Морозова вместе с японкой Сюко Аоямой выступит в парных состязаниях.-0-

Фото WTA